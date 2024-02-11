Альпинист из Якутска едва не погиб на Эльбрусе

Альпинист из Якутска получил травму ноги и потерял связь с группой, с которой он шел на покорение вершины. Он подал сигнал SOS, и местные спасатели отправились на помощь. В настоящее время альпинист находится на связи с спасателями.

Альпинист из Якутска едва не погиб на высоте 5,5 тыс. м на Эльбрусе в КБР. В настоящее время ему на помощь вышел отряд спасателей МЧС РФ.

Известно, что пострадавшей вышел на покорение вершины в составе группы, однако из-за полученной травмы ноги он отстал и потерял связь с товарищами. Тогда он подал сигнал sos, который был услышан местными спасателями. Они оперативно выдвинулись на помощь пострадавшему. Известно, что альпинист находится на связи.