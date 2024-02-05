Двум получившим обморожение альпинистам помогли спуститься с Эльбруса

Сотрудники МЧС помогли двум альпинистам спуститься с 5-тысячной высоты. От помощи медиков мужчина и женщина отказались.

Спасатели пришли на помощь двум альпинистам, которые застряли на Эльбрусе на высоте 5 тыс метров. Об этом рассказали в управлении МЧС РФ по Кабардино-Балкарии.

В ведомстве добавили, что медицинская помощь альпинистам не понадобилась.

"Поисково-спасательные работы на горе Эльбрус завершены. Альпинистов встретили и помогли спуститься до высоты 3850 метров (станция "Гара-Баши"), где они отказались от дальнейшей помощи"

– пресс-служба управления

Что произошло?

Накануне вечером в МЧС поступила информация об альпинистах, которым необходима помощь для спуска с Эльбруса. Речь шла о зарегистрированной группе, состоящей из российской альпинистки и гида из Казахстана. Согласно предварительным данным, у них произошло обморожение конечностей. На помощь им выдвинулась группа спасателей из 9 человек.