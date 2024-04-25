В Крыму в море унесло троих срочников из республик Кавказа

В Черном море у берегов Крыма развернута операция по спасению троих военнослужащих-срочников, лодку которых унес в море сильный ветер: поиски, пока безуспешные, идут уже третьи сутки.

Крымские спасатели проводят масштабную операцию по спасению троих военнослужащих-срочников, которых унесло на резиновой лодке в открытое море в Крыму, заявил в своем Telegram-канале глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

"30 апреля трое молодых людей (двое из Северной Осетии и один – из Дагестана), которые проходили срочную службу в Республике Крым, на резиновой вёсельной лодке, несмотря на сильный ветер, вышли в открытое море. По некоторым данным, это видели их сослуживцы, которые и обратились в МЧС"

- Сергей Меняйло

Глава республики отметил, что власти Северной Осетии немедленно связались с военной прокуратурой Крыма и помогают спасателям в поисках пропавших солдат, однако поиски в прибрежной зоне прошли безрезультатно.

Меняйло подчеркнул: республика не оставит в беде никого, тем более земляков, и приложит все усилия, чтобы спасти унесенных морем военнослужащих.