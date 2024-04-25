Воздушный змей погубил ребенка на Ставрополье

Ребенок погиб в результате удара током. Это произошло, так как змей зацепился за провода ЛЭП.

В Ставропольском крае произошел случай гибели ребенка от удара током во время игры с воздушным змеем. Этот инцидент является напоминанием о важности соблюдения мер безопасности при подобных развлечениях.

«В нашем округе от сильного удара током погиб ребенок, запускавший воздушного змея. Игра превратилась в трагедию, когда змей зацепился за провода ЛЭП. По факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства инцидента»

– говорится в сообщении.

Какие меры безопасности следует соблюдать при игре с воздушными змеями

Первое и самое важное правило – не поднимать воздушного змея близко к электропроводам. Даже небольшое прикосновение к проводам может стать причиной удара током, что, как показывает трагический случай в Ставропольском крае, может закончиться летально. Также необходимо учитывать погодные условия: сильный ветер может вырвать змея из рук и унести его в опасное место.

Еще одним важным аспектом безопасности является выбор безопасной локации для игры. Не следует запускать воздушного змея на проезжей части дороги или рядом с большими скоплениями людей. Лучше всего выбирать открытые пространства, где нет препятствий и опасностей.

Родители и педагоги должны проконтролировать процесс и объяснить детям, почему важно соблюдать определенные меры предосторожности.