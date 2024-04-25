Карачаево-Черкесия празднует день возрождения карачаевского народа

В столице Карачаево-Черкесии городе Черкесске сегодня прошли масштабные мероприятия, посвященные 67-й годовщине возвращения на историческую родину карачаевского народа.

Сегодня в Черкесске отмечали День возрождения карачаевского народа после 14-летней депортации - начались памятные мероприятия с возложения цветов и венков к мемориальному комплексу жертвам депортации в Карачаевске, на котором присутствовали руководство республики, представители духовенства, а также делегаций городов и районов Карачаево-Черкесии (КЧР).

"Многие представители карачаевского народа стали Героями Великой Отечественной войны, Героями Социалистического Труда, много сделали для становления нашей республики, страны. Все это сделано вместе с братскими народами КЧР. Уверен, что молодежь республики продолжит ратный труд старших"

- глава КЧР Рашид Темрезов

Также сегодня в крупнейшем парке Черкесска, как и во многих городах и селах республики, прошли выставки, посвященные знаменательной дате, автопробег, завершились мероприятия праздничным концертом, передает ТАСС.