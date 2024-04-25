Баку ответил на критику Лондона в адрес СМИ Азербайджана

В МИД Азербайджана отреагировали на необоснованную критику посольства Великобритании в адрес азербайджанских медиа.
Пресс-секретарь азербайджанского внешнеполитического ведомства Айхан Гаджизаде ответил послу Великобритании в Баку Фергусу Олду.
Ранее британский дипломат выступил на своей странице в социальной сети Х с необоснованной критикой в адрес азербайджанских СМИ.
Гаджизаде подчеркнул, что азербайджанские медиа такие же свободные, демократичные, стабильные и процветающие, как и в Великобритании.
"Вашей претензии не хватает справедливости и беспристрастности, поскольку вы фокусируетесь на узкой перспективе, упуская из виду всесторонний обзор свободы медиа в Азербайджане"
- Айхан Гаджизаде