Вестник Кавказа

Баку ответил на критику Лондона в адрес СМИ Азербайджана

Здание МИД в Баку
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В МИД Азербайджана отреагировали на необоснованную критику посольства Великобритании в адрес азербайджанских медиа.

Пресс-секретарь азербайджанского внешнеполитического ведомства Айхан Гаджизаде ответил послу Великобритании в Баку Фергусу Олду.

Ранее британский дипломат выступил на своей странице в социальной сети Х с необоснованной критикой в адрес азербайджанских СМИ.

Гаджизаде подчеркнул, что азербайджанские медиа такие же свободные, демократичные, стабильные и процветающие, как и в Великобритании.

"Вашей претензии не хватает справедливости и беспристрастности, поскольку вы фокусируетесь на узкой перспективе, упуская из виду всесторонний обзор свободы медиа в Азербайджане"

- Айхан Гаджизаде

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1290 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Канцлер ФРГ и премьер Британии поздравили Ильхама Алиева с победой

Канцлер ФРГ и премьер Британии поздравили Ильхама Алиева с победой

Грузинская авиакомпания соединит Тбилиси и Лондон

Грузинская авиакомпания соединит Тбилиси и Лондон

BP и SOCAR поднимут нефтедобычу в Азербайджане

BP и SOCAR поднимут нефтедобычу в Азербайджане

Великобритания планирует расширить сферы сотрудничества с Азербайджаном

Великобритания планирует расширить сферы сотрудничества с Азербайджаном

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы