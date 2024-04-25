Вестник Кавказа

Заморозки привели к штормовому предупреждению на Кубани

Заморозки привели к штормовому предупреждению на Кубани
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На Кубани объявлено штормовое предупреждение в связи с приближающимися заморозками. Об этом информирует пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.

Заморозки – это явление, которое может серьезно повлиять на сельское хозяйство и жизнь людей. И вот сегодня на Кубани объявлено штормовое предупреждение из-за заморозков.

«Ночью и утром 5 мая, 6 мая местами в северной половине и предгорных районах Краснодарского края ожидаются заморозки»

– пресс-служба Главного управления МЧС России по региону

Какие угрозы несут заморозки для региона?

Заморозки могут нанести серьезный ущерб сельскому хозяйству. Они способны повредить посевы, плодовые деревья, а также привести к замерзанию водопроводов и авариям на дорогах из-за обледенения. Кроме того, заморозки могут негативно сказаться на комфорте и безопасности людей, особенно тех, кто не готов к таким погодным условиям.

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