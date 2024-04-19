Шторм обрушится ночью на Казахстан

В Казахстане предупреждение о шторме объявлено в 12 регионах. Непогода придет в ночь на пятницу. Шквалистый ветер, местами с сильными дождями и градом, прогнозируется до утра.

Штормовое предупреждение в Казахстане распространили синоптики, ненастье охватит многие регионы.

В Алматинской области на юге ночью и утром 26 апреля прогнозируются сильные осадки, в горных районах - в виде мокрого снега. Также по области ожидаются гроза, град, шквал. Северо-западный будет достигать в порывах 23-28 м/с. В Алматы с ночи начнутся осадки, сильный дождь с грозами, ветер до 15-20 м/с.

Дожди с грозами и градом, а в горных районах со снегом накроют ночью Жетысу. Также синоптики предупреждают о шквале. Ветер на Алакольских озерах будет достигать 23-28 м/с.

В Улытау в ночные часы ожидается гроза, возможны заморозки. Днем порывистый ветер.

Осадки в ближайшие часы могут также начаться в центре Кызылординской области. Несмотря на грозы в регионе сохраняется высокая пожарная опасность. Непогода также принесет сильный ветер - до 20 м/с, шквал.

В Туркестанской области в горах дождь с грозой, град в горах и предгорьях. Ветер переменных направлений до 20 м/с.

В Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Актюбинской, Акмолинской областях и в области Абай ожидается сильный ветер, до 15-20 м/с.

В Мангистауской области предупреждение выпущено в связи с высокой пожароопасностью.

В Атырауской области в ночные и утренние часы на западе ожидается туман.