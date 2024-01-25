МИД РФ: осквернение памятника блокадникам в Армении – безумие

Осквернение памятника детям блокадного Ленинграда – это безумие, этот поступок вызвал неприятие в самом армянском государстве, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Осквернение в Ереване памятника детям в блокадном Ленинграде – это безумие, однако реакция на это преступление в самой Армении вселяет надежду на то, что правоохранительные органы страны примут правильное решение в отношении этого преступника, заявила в эфире радио "Спутник" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Я слышала немало заявлений о том, что это человек, который, возможно, нездоров или даже наверняка нездоров. ...То, что это, если говорить литературным, публицистическим языком, безумно, это очевидно, но в причинах этого безумного поступка, медицинские ли они или еще какие-то, должны разбираться правоохранительные органы двух стран. Реакция Армении и армянского народа и соответствующих структур вселяет надежду, что это будет сделано"

- Мария Захарова

В то же время дипломат отметила: осквернение в Ереване памятника, посвященного детям блокадного Ленинграда, нельзя проецировать на отношения народов России и Армении.

"На данный момент у меня нет должного уровня слов неприятия, чтобы охарактеризовать то, что мы все увидели. Но разве подобный поступок можно проецировать на отношения людей? Да ни с какой точки зрения нельзя. В первую очередь потому, что он вызвал возмущение в самой Армении. И это самое важное: неприятие людей, четко квалифицирующих, что этому в Армении места нет – вот такому отношению к горю, беде"

- Мария Захарова

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", российское посольство в Армении выступило с жестким заявлением, в котором решительно осудило совершенное вандалом в Ереване преступление: мужчина опрокинул недавно установленные венки и растоптал ленты цвета российского флага у памятника детям блокадного Ленинграда. Следственный комитет Армении уже завел дело по статье "Хулиганство", однако в России в отношении вандала будет возбуждено уголовное дело, сообщили в СКР.