Транспорт в Абхазии развивают власти республики

Руководство Абхазии уделяет особое внимание развитию всех видов транспорта в республике, так как он жизненно необходим ее экономике. Такое заявление сделал президент страны Аслан Бжания.

Развитие туризма и рост турпотока в Абхазию напрямую зависит от ситуации с транспортом в республике, поэтому власти делают акцент на его развитии, заявил абхазский президент.

"Для того, чтобы к нам приехал гость, у него должна быть возможность пользоваться либо воздушным, либо морским, либо автомобильным, либо железнодорожным транспортом. То, что производится, нужно довезти до потребителя"

– Аслан Бжания

Соответственно, пояснил он, в Абхазии должно идти развитие транспортной сфере, что и делают власти.

Глава государства высоко оценил работу Абхазской железной дороги: с 2020 года ее финансовые показатели выросли в 5 раз.

Он также напомнил о продлении маршрута "Ласточек" из Сочи: до сих пор они следовали только до Гагры, завтра же пройдет тестовый рейс до Сухума. Бжания уточнил, что часть Сухумского вокзала, а точнее его левое крыло, уже может принимать туристов. А в 2025-2026 годах маршрут "Ласточек" будет доходить до Очамчиры. Все это, подчеркнул президент, поможет уменьшить загрузку автомобильного транспорта.

Глава государства также коснулся ситуации на границе. По его словам, идет работа над тем, чтобы сделать процесс ее пересечения более комфортным. Планируется ввести в работу старый мост и модернизировать пункт пропуска "Псоу".