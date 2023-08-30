Добраться до Сухума из Сочи можно будет и на "Ласточке"

Скоростные электропоезда "Ласточка", возможно, скоро начнут курсировать из Сочи не только до Гагры, но и до столицы Абхазии – Сухума. В скором времени состоится тестовая поездка, по ее итогам и будет принято решение.

Абхазская железная дорога продолжает работу над продлением маршрута поездов "Ласточка" из Сочи до Сухума, рассказал главный инженер АЖД Леонид Куруа.

"Ласточка" отправится в тестовый рейс до станции Сухум через две недели, 25 апреля, заявил он на радио Sputnik.

"Может быть, сразу будет принято решение о продлении полигона курсирования до станции Сухум"

– Куруа

Главный инженер уточнил, что сейчас конечный пункт назначения "Ласточек" – Гагра.

Напомним, в октябре прошлого года президент Абхазии рассказал о восстановлении инфраструктуры для "Ласточек": Аслан Бжания пообещал, что попасть на них в Сухум можно будет уже в 2024 году.

Глава республики указал, что к 2026 году "Ласточки" дойдут и до Очамчиры.