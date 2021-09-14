В Краснодаре наладят выпуск шпал и рельсов для нужд города

Власти Краснодара предложили наладить собственное производство в крае рельсов и шпал, чтобы не зависеть от внешних изготовителей, причиной такого решения стал срыв их поставок с московского завода для строительства новой трамвайной линии на улице Московской. Этот вопрос обсуждался на заседании администрации города.

На мероприятии шла речь о ходе строительства новой трамвайной ветки и вероятности отставания в графике. Как отметил глава Краснодара Евгений Первышов, найти шпалы для рельсошпальной решетки невозможно - на территории страны они производятся в небольшом количестве, а так как в дальнейшем городские власти планируют расширение трамвайной сети, следует наладить их производство на Кубани.

"Мы для себя четко понимаем, что впереди еще более серьезные работы, связанные со строительством трамвайных линий. Давайте заранее думать. У нас достаточно предприятий на территории края", - цитирует градоначальника портал Юга.ру.

С предложением организовать производство шпал для развития трамвайной сети власти Краснодара обратятся в региональный департамент промышленной политики.