Пожар под Самарой остановил три поезда дальнего следования

Железнодорожники Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД) остановили движение трех пассажирских поездов из-за пожара в полосе отвода дороги, - сообщается в официальном телеграм-канале ведомства.

"В связи с пожаром на перегоне Неприк-Заливная временно остановлено движение пассажирских поездов дальнего следования №138 Москва - Оренбург, №132 Москва - Орск, №137 Оренбург - Москва", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Помощь в тушении пожара пожарным расчетам МЧС оказывают пожарные поезда со станций Самара, Кинель и Красногвардеец, - говорится в сообщении.