Новый министр туризма Израиля присягнул стране на верность

Йоэль Развозов, урожденный Константин Анатольевич Развозов, репатриант из Биробиджана, израильский политик, депутат Кнессета от партии "Еш Атид", общественный деятель и спортсмен, дал клятву на верность Израилю на посту министра туризма страны.

"Я, Константин (Йоэль) Развозов, сын Анатолия и Ирины, в составе правительства, обязуюсь быть верным государству Израиль и его законам; выполнять возложенную на меня миссию министра, и исполнять решения Кнессета" - слова присяги, которые я произнес впервые за 13 лет политической деятельности, - отметил министр.

"Сегодня очень особенный день для меня и, конечно же, для моих родителей. Вряд ли 30 лет назад, репатриировавшись в Израиль со мной 10-летним, они предполагали такое развитие событий.

В качестве министра туризма я обещаю сделать все от меня зависящее на благо государства и граждан нашей страны", - отметил политик.

Константин Развозов родился в СССР, в Еврейской автономной области и репатриировался в Израиль в 1991 году в возрасте 11 лет. В 2010 году окончил высшее учебное заведение Междисциплинарный центр (Мерказ Бейнтхуми) в Герцлии и получил степень по бизнес-менеджменту в области финансов. В 2008 году Развозов был избран в муниципалитет города Нетании и отвечал за развитие спорта в этом городе. Во время его пребывания в должности спортивный бюджет муниципалитета Нетании был удвоен, он также инициировал различные образовательные проекты по развитию спорта.