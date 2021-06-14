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Новый министр туризма Израиля присягнул стране на верность

Новый министр туризма Израиля присягнул стране на верность

Йоэль Развозов, урожденный Константин Анатольевич Развозов, репатриант из Биробиджана, израильский политик, депутат Кнессета от партии "Еш Атид", общественный деятель и спортсмен, дал клятву на верность Израилю на посту министра туризма страны.

"Я, Константин (Йоэль) Развозов, сын Анатолия и Ирины, в составе правительства, обязуюсь быть верным государству Израиль и его законам; выполнять возложенную на меня миссию министра, и исполнять решения Кнессета" - слова присяги, которые я произнес впервые за 13 лет политической деятельности, - отметил министр.
"Сегодня очень особенный день для меня и, конечно же, для моих родителей. Вряд ли 30 лет назад, репатриировавшись в Израиль со мной 10-летним, они предполагали такое развитие событий.

В качестве министра туризма я обещаю сделать все от меня зависящее на благо государства и граждан нашей страны", - отметил политик.

Константин Развозов родился в СССР, в Еврейской автономной области и репатриировался в Израиль в 1991 году в возрасте 11 лет. В 2010 году окончил высшее учебное заведение Междисциплинарный центр (Мерказ Бейнтхуми) в Герцлии и получил степень по бизнес-менеджменту в области финансов. В 2008 году Развозов был избран в муниципалитет города Нетании и отвечал за развитие спорта в этом городе. Во время его пребывания в должности спортивный бюджет муниципалитета Нетании был удвоен, он также инициировал различные образовательные проекты по развитию спорта.

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Вестник Кавказа

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