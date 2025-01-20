В Грузии задержали мошенников, которые обокрали букмекеров на 700 тыс лари

Преступная группа из четырех человек обманным путем выудила у грузинских букмекеров 700 тыс лари. Мошенники задержаны, им грозят тюремные сроки.

В Грузии задержали четырех мошенников, которые незаконным путем наживались на ставках, передает пресс-служба МВД республики.

Ключевым звеном преступной группы был сотрудник одной из ставочных контор, который менял результаты игр, обеспечивая подельникам выигрыш на ставках.

Преступники обокрали букмекерские конторы на 700 тыс лари.

Сообщается, что деньги были потрачены на покупку автомобилей и другие личные нужды. Правоохранители изъяли транспортные средства и $52 тыс.

Фигуранты уголовного дела могут получить от 6 до 9 лет тюрьмы.