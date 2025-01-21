Вестник Кавказа

Пьяное вождение довело жительницу Ставрополья до крупного штрафа

Пьяное вождение довело жительницу Ставрополья до крупного штрафа
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Женщину оштрафовали на крупную сумму за вождение машины в нетрезвом виде. При этом она пыталась скрыться от судебных приставов.

Жительницу Ставропольского края оштрафовали на 200 тыс рублей за очередное вождение автомобиля в нетрезвом состоянии, пишет региональное управление ФССП РФ.

При это 48-летняя женщина не сразу исполнила судебное решение. Как заявили в ведомстве, нарушительница долгое время скрывалась от судебных приставов.

Помимо этого, оштрафованная успела сменить и место жительства, и свои личные данные. Однако изменения не спасли ее от обязательств уплаты штрафа.

В ФССП России добавили, что жительницу испугал реальный уголовный срок, который грозил бы ей в случае неуплаты. Она не стала медлить и оплатила штраф.

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