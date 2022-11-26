Дом обрушился в Турции

Жилой многоэтажный дом обвалился сегодня вечером в Турции. О чрезвычайном происшествии сообщили турецкие СМИ. Подробности пока неизвестны, но предварительно под завалами находятся люди.

Обрушение дома произошло сегодня в Турции, пишут турецкие СМИ.

Трагедия случилась в провинции Конья. Судя по видео с места событий, пострадал дом высотой в четыре этажа. Он буквально сложился как карточный домик, причем первым "схлопнулся" самый нижний этаж, после чего здание осело, и разрушились остальные этажи.

Детали не сообщаются, однако, по данным Yeni Şafak, под обломками остаются люди.

На месте событий действуют пожарные и спасатели.