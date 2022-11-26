Вестник Кавказа

Дом обрушился в Турции

Дом обрушился в Турции
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Жилой многоэтажный дом обвалился сегодня вечером в Турции. О чрезвычайном происшествии сообщили турецкие СМИ. Подробности пока неизвестны, но предварительно под завалами находятся люди.

Обрушение дома произошло сегодня в Турции, пишут турецкие СМИ.

Трагедия случилась в провинции Конья. Судя по видео с места событий, пострадал дом высотой в четыре этажа. Он буквально сложился как карточный домик, причем первым "схлопнулся" самый нижний этаж, после чего здание осело, и разрушились остальные этажи.

Детали не сообщаются, однако, по данным Yeni Şafak, под обломками остаются люди.

На месте событий действуют пожарные и спасатели.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1410 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Жертвами столкновения автобуса и фуры в Турции стали два человека

Жертвами столкновения автобуса и фуры в Турции стали два человека

Самолет F-5 потерпел крушение в Турции

Самолет F-5 потерпел крушение в Турции

Что означает танец дервишей и где его посмотреть в Турции?

Что означает танец дервишей и где его посмотреть в Турции?

Как посмотреть памятники каменного века в Турции: Чатал-Хююк и Гебекли-Тепе?

Как посмотреть памятники каменного века в Турции: Чатал-Хююк и Гебекли-Тепе?

Почему Стамбулу и другим турецким городам не хватает воды?

Почему Стамбулу и другим турецким городам не хватает воды?

Турция пережила второе землетрясение за день 

Турция пережила второе землетрясение за день 

Землетрясение магнитудой почти 5 произошло в Турции

Землетрясение магнитудой почти 5 произошло в Турции

Ночное землетрясение в турецкой Конье выгнало жителей города на улицы

Ночное землетрясение в турецкой Конье выгнало жителей города на улицы

Азербайджан заявлен участником авиационных международных учений

Азербайджан заявлен участником авиационных международных учений

Эрдоган: в Конье будет производиться дистанционно управляемое оружие

Эрдоган: в Конье будет производиться дистанционно управляемое оружие

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы