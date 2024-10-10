Кубанские фермеры назвали виновников роста цен

В повышении цен на овощи и фрукты, выращенные в Краснодарском крае, сами фермеры обвиняют перекупщиков: именно они "накручивают" ценники на пути их продукции от поля до прилавка, утверждают производители.

В повышении цен на овощи кубанские фермеры обвиняют перекупщиков, пишет "КП"-Кубань".

Перекупщики повинны в том, что большинство первостепенных продуктов питания – особенно овощей, попадают на прилавки магазинов и рынков, зачастую пройдя даже не через вторые, а порой и через третьи руки.

Именно поэтому в январе в Краснодарском крае стоимость борщевого набора составила 187 рублей, показав пятый результат среди восьми российских федеральных округов, а в декабре она доходила до 280 рублей – это выше среднего значения по ЮФО.

"Нужно ближе подвинуть производителя к потребителю через кооперативы, чтобы убрать посредников. Поодиночке с сетевыми магазинами сложно заключать договор, а объединенные кооперативы – упрощенный инструмент для взаимодействия с ритейлами"

–глава крестьянско-фермерского хозяйства Усть-Лабинского района Владимир Якунин

Фермеры предложили два действенных способа упорядочить и удешевить процесс, которые будут лучше работать в комплексе: создавать кооперативы и ограничить торговые наценки в сетевых магазинах.

Напомним, в большинстве российских регионов в самый сезон, середине осени, сильно подорожал картофель: в среднем по стране его стоимость поднялась на 92%, а в Воронежской области он вырос в цене в 2,5 раза. Капуста выросла в цене в Калининграде, оливковое масло в Адыгее, соль в Бурятии, следует из данных Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).