Вестник Кавказа

Вступление Армении в ЕС одобрено комиссией парламента

Вступление Армении в ЕС одобрено комиссией парламента
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сегодня специальная комиссия Нацсобрания Армении одобрила законопроект о вступлении страны в Евросоюз. Далее его рассмотрят на пленарном заседании.

Комиссия парламента Армении, занимающаяся вопросом вступления страны в ЕС, одобрила законопроект о евроинтеграции Еревана.

Одобрению инициативы предшествовала ожесточенная дискуссия с участием депутатов и прозападных сил, которые подняли вопрос о евроинтеграции Армении.

Далее инициативу рассмотрят на пленарном заседании армянского Национального собрания.

Напомним, что ранее правительство страны выступило с одобрением законопроекта об интеграции Армении в Европейский Союз. Оно же направило инициативу в парламент.

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