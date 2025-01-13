Вступление Армении в ЕС одобрено комиссией парламента

Сегодня специальная комиссия Нацсобрания Армении одобрила законопроект о вступлении страны в Евросоюз. Далее его рассмотрят на пленарном заседании.
Комиссия парламента Армении, занимающаяся вопросом вступления страны в ЕС, одобрила законопроект о евроинтеграции Еревана.
Одобрению инициативы предшествовала ожесточенная дискуссия с участием депутатов и прозападных сил, которые подняли вопрос о евроинтеграции Армении.
Далее инициативу рассмотрят на пленарном заседании армянского Национального собрания.
Напомним, что ранее правительство страны выступило с одобрением законопроекта об интеграции Армении в Европейский Союз. Оно же направило инициативу в парламент.