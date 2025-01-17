Вестник Кавказа

Глава евродипломатии планирует приехать в Армению

Кая Каллас
© Фото: сайт правительства Эстонии
В Армении ожидают визита руководителя евродипломатии. С большой долей вероятности она приедет в республику в феврале.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас намерена приехать в Армению. Об этом пишет армянская пресса со ссылкой на замглавы МИД республики Паруйра Ованнисяна, который заявил об этом на сегодняшнем заседании парламентской комиссии по евроинтеграции.

"В ближайшие недели состоится визит высокого представителя Каллас в Армению"

– замглавы ведомства

Никакую другую информацию, касающуюся предстоящего визита, Ованнисян не привел.

Напомним, 24 января профильная комиссия по евроинтеграции собралась на очередное заседание, на котором будет обсуждаться начало процесса присоединения Армении к ЕС.
 

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