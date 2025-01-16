Вестник Кавказа

Дело о смерти роженицы в больнице завели в Ингушетии

Дело о смерти роженицы в больнице завели в Ингушетии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Правоохранители расследуют дело о смерти роженицы в Ингушетии. Трагедия случилась в одной из местных больниц полторы недели назад.

В Ингушетии завели уголовное дело после смерти в больнице 35-летней. Об этом сказано в заявлении прокуратуры.

Трагический случай произошел 13 января.

В надзорном ведомстве отметили, в двадцатых числах декабря женщину с диагнозом "замершая беременность" привезли в больницу, где у нее впоследствии случился самопроизвольный выкидыш.

Перед самым Новым годом состояние пациентки ухудшилось. После этого ее отвезли в Ингушскую республиканскую клиническую больницу. Через две недели она скончалась.

"По результатам проверки в деятельности медицинских работников и должностных лиц указанных медучреждений выявлены нарушения требований федерального законодательства о здравоохранении и ненадлежащее исполнение ими своих профессиональных обязанностей, повлекшие смерть пациентки"

– пресс-служба прокуратуры

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
610 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Двух пропавших жителей Ингушетии нашли в лесу

Двух пропавших жителей Ингушетии нашли в лесу

Ингушские правоохранители арестовали вороватых энергетиков

Ингушские правоохранители арестовали вороватых энергетиков

Сотни жителей Ингушетии сменили ветхое жилье на новое

Сотни жителей Ингушетии сменили ветхое жилье на новое

Детей в Ингушетии будут массово прививать от полиомиелита

Детей в Ингушетии будут массово прививать от полиомиелита

Важный мост в Экажево приведут в порядок на год раньше срока

Важный мост в Экажево приведут в порядок на год раньше срока

В Назрани появится новая зона отдыха и ресторан на воде

В Назрани появится новая зона отдыха и ресторан на воде

Столетний ветеран ВОВ из Ингушетии стал почетным гражданином Назрани

Столетний ветеран ВОВ из Ингушетии стал почетным гражданином Назрани

Республики СКФО стали самыми безопасными регионами России

Республики СКФО стали самыми безопасными регионами России

В трех городах СКФО заработали отделения ВТБ

В трех городах СКФО заработали отделения ВТБ

Семь небезопасных АЗС закрыли в Ингушетии

Семь небезопасных АЗС закрыли в Ингушетии

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы