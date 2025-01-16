Дело о смерти роженицы в больнице завели в Ингушетии

Правоохранители расследуют дело о смерти роженицы в Ингушетии. Трагедия случилась в одной из местных больниц полторы недели назад.

В Ингушетии завели уголовное дело после смерти в больнице 35-летней. Об этом сказано в заявлении прокуратуры.

Трагический случай произошел 13 января.

В надзорном ведомстве отметили, в двадцатых числах декабря женщину с диагнозом "замершая беременность" привезли в больницу, где у нее впоследствии случился самопроизвольный выкидыш.

Перед самым Новым годом состояние пациентки ухудшилось. После этого ее отвезли в Ингушскую республиканскую клиническую больницу. Через две недели она скончалась.

"По результатам проверки в деятельности медицинских работников и должностных лиц указанных медучреждений выявлены нарушения требований федерального законодательства о здравоохранении и ненадлежащее исполнение ими своих профессиональных обязанностей, повлекшие смерть пациентки"

– пресс-служба прокуратуры