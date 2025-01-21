Пострадавшая в результате падения фанеры женщина умерла в Дагестане

Женщина, на которую несколько месяцев назад упала фанера Дагестане, умерла в больнице. Трагический случай произошел, когда она шла на работу.

В Махачкале скончалась 64-летняя местная жительница, пострадавшая в ноябре 2024 года в результате падения на нее листа фанеры. Об этом поведали в Республиканской клинической больнице скорой медпомощи.

В медучреждении отметили, что женщина умерла из-за осложнений от травм в этот вторник, 21 января, передает РИА Новости.

Напомним, 5 ноября на женщина шла на работу в центре Махачкалы. В какой-то момент ей на голову упал фанерный лист, который принесло сильным ветром с находящейся поблизости стройплощадки. Потерпевшую привезли в больницу с множественными травмами У нее диагностировали ушиб головного мозга, сочетанную травму головы, а также несколько переломов.