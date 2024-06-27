Вестник Кавказа

Популяция зубров на Северном Кавказе выросла

Популяция зубров на Северном Кавказе выросла
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В СКФО заметили увеличение популяции краснокнижных зубров в заповедных зонах. В Северной Осетии число особей достигло 120, а в КЧР – 60.

Краснокнижных кавказских зубров стало больше в заповедниках двух республик СКФО – Северной Осетии и Карачаево-Черкесии, рассказали руководители природных комплексов.

В Северной Осетии обнаружили свыше 120 животных, а в КЧР порядка 60.

"На территории комплекса "Заповедная Осетия-Алания" в настоящий момент более 120 особей зубра, прирост за последние пять лет — около 10 процентов. Сейчас популяция зубров в заказнике стабильно растет"

- директор комплекса "Заповедная Осетия-Алания" Эврик Марзаев

Замдиректора Тебердинского нацпарка Джамал Текеев передал, что на территории заповедника родилось 14 маленьких зубров. Это рекордные показатели для комплекса.

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