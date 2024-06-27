Популяция зубров на Северном Кавказе выросла

В СКФО заметили увеличение популяции краснокнижных зубров в заповедных зонах. В Северной Осетии число особей достигло 120, а в КЧР – 60.
Краснокнижных кавказских зубров стало больше в заповедниках двух республик СКФО – Северной Осетии и Карачаево-Черкесии, рассказали руководители природных комплексов.
В Северной Осетии обнаружили свыше 120 животных, а в КЧР порядка 60.
"На территории комплекса "Заповедная Осетия-Алания" в настоящий момент более 120 особей зубра, прирост за последние пять лет — около 10 процентов. Сейчас популяция зубров в заказнике стабильно растет"
- директор комплекса "Заповедная Осетия-Алания" Эврик Марзаев
Замдиректора Тебердинского нацпарка Джамал Текеев передал, что на территории заповедника родилось 14 маленьких зубров. Это рекордные показатели для комплекса.