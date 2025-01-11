Бывшего вице-мэра Ставрополя, осужденного за двойное убийство, вернули в колонию

Экс-чиновник администрации Ставрополя Уткин, который был осужден за организацию двойного убийства, был снова водворен в колонию после проверки прокуратуры. Ранее бывший чиновник был переведен на принудительные работы.

Бывший чиновник администрации Ставрополя Андрей Уткин, осужденный за организацию двойного убийства, вернулся отбывать срок в колонию. Ранее ему заменили часть наказания принудительными работами.

В 2022 году Уткин получил срок за организацию двойного убийства. Чиновник за 18 лет до этого "заказал" двоих граждан, которые были якобы причастны к покушению на него. Используя помощь высокопоставленного правоохранителя, чиновник добился поимки мужчин, которые были подвергнуты жестоким пыткам, а затем убиты.

За это преступление Уткина осудили на 11 лет, однако в тюрьме он просидел менее двух лет: в 2024 году суд удовлетворил его просьбу заменить часть наказания принудительными работами.

Этот факт был рассмотрен прокуратурой, которая усмотрела нарушения и направила обращение в вышестоящий суд. Уткина вернули в колонию для дальнейшего отбытия срока.