Вестник Кавказа

Власти пообещали не оказывать давление на женщин с неприкрытой головой в Иране

Жара в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Иране не будут преследовать представительниц прекрасного пола, которые не покрывают голову на публике, сообщил вице-президент страны. Данное решение принято властями Исламской Республики.

Иранское правительство приняло решение не давить на женщин, которые отказываются покрывать голову в общественных местах. Такое заявление сделал вице-президент страны по стратегическим вопросам во время визита в Швейцарию, где сейчас проходит Всемирный экономический форум.

"Если вы выйдете на улицы Тегерана, то увидите женщин, которые не покрывают голову. Это противозаконно, но правительство решило не оказывать давление на женщин"

− Мохаммад Джавад Зариф

В интервью CNN он напомнил, что отказ от давления на женщин был одним из предвыборных обещаний действующего президента, которое он выполнил, когда занял пост главы государства. Зариф пояснил, что данное решение было принято после согласования с главами парламента, судебной власти и Совета Нацбезопасности.

Напомним, в конце прошлого года сообщалось, что руководство Исламской Республики собирается открыть по всей стране спецучреждения для женщин, отказывающихся от ношения хиджаба в общественных местах.

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