Вестник Кавказа

"Челси" подписал Сатпаева за рекордную для Казахстана сумму

"Челси" подписал Сатпаева за рекордную для Казахстана сумму
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Дастан Сатпаев переходит в "Челси". Алматинский "Кайрат" получит за трансфер более 4 млн евро.

16-летняя восходящая звезда казахстанского футбола Дастан Сатпаев стал игроком лондонского "Челси". Игрок перешел в английский клуб из "Кайрата". 

По версии инсайдера Ивана Карпова, "аристократы" заплатили за трансфер 4,3 миллиона евро. Это самая большая сумма продажи футболиста в истории казахстанского футбола. Молодой игрок подписал пятилетний контракт.  

Отметим, что игрок на полноценной основе присоединится к "Челси" только в 2026 году, когда ему исполнится 18 лет. Футболист сейчас играет за юношескую команду "Кайрата", за основной состав клуба он провел только 10 минут.

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