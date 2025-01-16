"Челси" подписал Сатпаева за рекордную для Казахстана сумму

Дастан Сатпаев переходит в "Челси". Алматинский "Кайрат" получит за трансфер более 4 млн евро.
16-летняя восходящая звезда казахстанского футбола Дастан Сатпаев стал игроком лондонского "Челси". Игрок перешел в английский клуб из "Кайрата".
По версии инсайдера Ивана Карпова, "аристократы" заплатили за трансфер 4,3 миллиона евро. Это самая большая сумма продажи футболиста в истории казахстанского футбола. Молодой игрок подписал пятилетний контракт.
Отметим, что игрок на полноценной основе присоединится к "Челси" только в 2026 году, когда ему исполнится 18 лет. Футболист сейчас играет за юношескую команду "Кайрата", за основной состав клуба он провел только 10 минут.