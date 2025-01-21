В Ставрополе организуют антитеррористические учения

Антитеррористические учения пройдут в Ставрополе сегодня. Власти города призвали жителей не беспокоиться и сохранять порядок.
В Ставрополе сегодня с 11:00 по 16:00 мск пройдут антитеррористические учения, заявил городской руководитель Иван Ульянченко.
Градоначальник отметил, что в воинских частях краевой столицы состоится отработка действий. Он подчеркнул, что на учениях применят имитационные боеприпасы.
Глава Ставрополя призвал местных жителей и гостей города не беспокоиться и сохранять порядок.