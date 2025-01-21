Вестник Кавказа

В Ставрополе организуют антитеррористические учения

В Ставрополе организуют антитеррористические учения
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Антитеррористические учения пройдут в Ставрополе сегодня. Власти города призвали жителей не беспокоиться и сохранять порядок.

В Ставрополе сегодня с 11:00 по 16:00 мск пройдут антитеррористические учения, заявил городской руководитель Иван Ульянченко.

Градоначальник отметил, что в воинских частях краевой столицы состоится отработка действий. Он подчеркнул, что на учениях применят имитационные боеприпасы.

Глава Ставрополя призвал местных жителей и гостей города не беспокоиться и сохранять порядок.

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