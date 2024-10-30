Вестник Кавказа

Лучшие село и акимат выберут в Мангистауской области

Степь в Казахстане
© Фото: Александр Кузнецов/ “Вестник Кавказа“
Конкурс на самые успешные село и акимат (власть) будут проводить каждый год в Мангистауской области. Победителей будет выбирать специальная комиссия, состоящая из местных депутатов и общественников.

Руководство Мангистауской области решило поощрять отдельные села и их власти в рамках новой инициативы – конкурсов "Лучшее село" и "Лучший акимат села", рассказали в пресс-служба областного акимата. 

Соответствующее поручение дал глава области Нурдаулет Килыбай.

При выборе лучшего села будут приниматься во внимание такие важные критерии, как ситуация с ЖКХ (свет, газ, вода, мусор и интернет), уровень финансовой стабильности, помощь МСБ, развитие сельского хозяйства, уровень безработицы, общественный порядок, состояние социальной сферы, а также результаты выпускных экзаменов школьников.

Победителей будет выбирать особая комиссия, в которую войду депутатов маслихата (местный законодательный орган) и активисты. Подводить итоги планируется в конце каждого года, а награждать лучших – на торжественной церемонии.

Напомним, Мангистауская область находится на юго-западе Казахстана. Ее административным центром является город Актау. Число сельских населенных пунктов в Мангистауской области достигает 46.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
720 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Три новых аэропорта появятся на курортах Казахстана

Три новых аэропорта появятся на курортах Казахстана

Актау и Дананг стали городами-побратимами

Актау и Дананг стали городами-побратимами

Причину массовой гибели тюленей в Каспийском море назвали в Казахстане

Причину массовой гибели тюленей в Каспийском море назвали в Казахстане

Сакральные места Казахстана: как увидеть подземную мечеть Бекет-ата около Актау

Сакральные места Казахстана: как увидеть подземную мечеть Бекет-ата около Актау

В Казахстане запустили автобус к подземной мечети Бекет ата

В Казахстане запустили автобус к подземной мечети Бекет ата

Казахстан очистил от нефти прикаспийский Мангистау

Казахстан очистил от нефти прикаспийский Мангистау

В Мангистауской области Казахстана пылала многоэтажка

В Мангистауской области Казахстана пылала многоэтажка

Казахстан построит крупнейший в мире завод по производству водорода

Казахстан построит крупнейший в мире завод по производству водорода

Казахстан и Китай строят новый контейнерный хаб в Актау

Казахстан и Китай строят новый контейнерный хаб в Актау

Каспий выбросил сотни мертвых тюленей на берег в Казахстане

Каспий выбросил сотни мертвых тюленей на берег в Казахстане

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы