Лучшие село и акимат выберут в Мангистауской области

Конкурс на самые успешные село и акимат (власть) будут проводить каждый год в Мангистауской области. Победителей будет выбирать специальная комиссия, состоящая из местных депутатов и общественников.

Руководство Мангистауской области решило поощрять отдельные села и их власти в рамках новой инициативы – конкурсов "Лучшее село" и "Лучший акимат села", рассказали в пресс-служба областного акимата.

Соответствующее поручение дал глава области Нурдаулет Килыбай.

При выборе лучшего села будут приниматься во внимание такие важные критерии, как ситуация с ЖКХ (свет, газ, вода, мусор и интернет), уровень финансовой стабильности, помощь МСБ, развитие сельского хозяйства, уровень безработицы, общественный порядок, состояние социальной сферы, а также результаты выпускных экзаменов школьников.

Победителей будет выбирать особая комиссия, в которую войду депутатов маслихата (местный законодательный орган) и активисты. Подводить итоги планируется в конце каждого года, а награждать лучших – на торжественной церемонии.

Напомним, Мангистауская область находится на юго-западе Казахстана. Ее административным центром является город Актау. Число сельских населенных пунктов в Мангистауской области достигает 46.