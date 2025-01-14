Общественные места благоустроят в Нальчике

Власти Нальчика благоустроят несколько общественных мест по выбору горожан. Средства будут направлены в рамках федеральной программы.
В Нальчике открылось голосование, по итогам которого руководство города благоустроит несколько общественных мест, сообщает пресс-служба администрации столицы КБР.
Бюджет каждого из проектов составит 1 млн рублей. Денежные средства будут выделены в рамках программы "Формирование комфортной городской среды".
Отмечается, что планируется установить уличную мебель, качели, а также другие элементы благоустройства. В списке претендентов оказались 9 общественных мест Нальчика.