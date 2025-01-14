Вестник Кавказа

Общественные места благоустроят в Нальчике

Парламент КБР в Нальчике
© Фото: Александр Кузнецов/ “Вестник Кавказа“
Власти Нальчика благоустроят несколько общественных мест по выбору горожан. Средства будут направлены в рамках федеральной программы.

В Нальчике открылось голосование, по итогам которого руководство города благоустроит несколько общественных мест, сообщает пресс-служба администрации столицы КБР.

Бюджет каждого из проектов составит 1 млн рублей. Денежные средства будут выделены в рамках программы "Формирование комфортной городской среды".

Отмечается, что планируется установить уличную мебель, качели, а также другие элементы благоустройства. В списке претендентов оказались 9 общественных мест Нальчика.

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