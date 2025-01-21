Вестник Кавказа

В Севастополе из-за разлива мазута введен федеральный режим ЧС

В Севастополе из-за разлива мазута введен федеральный режим ЧС
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти РФ приняли решение ввести федеральный режим ЧС в городе федерального значения Севастополе после соответствующего обращения губернатора Михаила Развожаева по ситуации с разливом мазута на его побережье.

С сегодняшнего дня в крымском городе федерального значения Севастополь вводится режим чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального характера в связи с выбросами мазута, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"По обращению губернатора субъекта РФ Михаила Развожаева правительственная комиссия признала город Севастополь территорией чрезвычайной ситуации федерального характера, обусловленной крушением танкеров в Керченском проливе, от которой уже пострадали территории Краснодарского края и Республики Крым"

- МЧС России

Такое решение было принято сегодня на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности под руководством главы МЧС РФ Александра Куренкова, передает ТАСС.

Новый статус позволит городским властям упростить получение финансовой помощи из резервного фонда правительства РФ, а также привлечь к ликвидации экологической катастрофы дополнительные силы и средства федеральных органов, отметили в МЧС. 

Напомним, после крушения в море двух танкеров, перевозивших мазут, экологическая катастрофа наблюдается в Анапе и Темрюкском районе Краснодарского края. Статус федеральной чрезвычайной ситуации уже получили Крым и Кубань, которые совместно работают по ее устранению.

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