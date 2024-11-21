Вестник Кавказа

Пляжи Азовского моря очистили от мазута

Пляжи Азовского моря очистили от мазута
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Выбросы нефтепродуктов на Азовском побережье ликвидированы. На данный момент Азовское море очищено от мазута, новых выбросов нет.

Очистка берега Азовского моря от нефтепродуктов завершилась. Ранее мазут был обнаружен в Славянском районе.

"В Славянском районе завершили очистку берега Азовского моря от выбросов фракций мазута. Группы мониторинга утром 24 января обследовали побережье пешком, акваторию - на катерах. По результатам новых выбросов и нефтепродуктов в воде не обнаружили"

– оперштаб Краснодарского края

Роспотребнадзор планирует к 1 марта дать оценку пляжам Кубани, на особом контроле - территории пострадавшие от выбросов мазута.

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