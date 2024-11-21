Пляжи Азовского моря очистили от мазута

Выбросы нефтепродуктов на Азовском побережье ликвидированы. На данный момент Азовское море очищено от мазута, новых выбросов нет.
Очистка берега Азовского моря от нефтепродуктов завершилась. Ранее мазут был обнаружен в Славянском районе.
"В Славянском районе завершили очистку берега Азовского моря от выбросов фракций мазута. Группы мониторинга утром 24 января обследовали побережье пешком, акваторию - на катерах. По результатам новых выбросов и нефтепродуктов в воде не обнаружили"
– оперштаб Краснодарского края
Роспотребнадзор планирует к 1 марта дать оценку пляжам Кубани, на особом контроле - территории пострадавшие от выбросов мазута.