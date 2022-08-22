Жертвами столкновения автобуса и фуры в Турции стали два человека

Два человека погибли в результате столкновения автобуса и фуры в провинции Конья. Количество пострадавших составило 18.

В столкновении автобуса и фуры в городе Ылгын турецкой провинции Конья не обошлось без жертв, сообщает местное издание Anadolu.

Как стало известно, жертвами данной автоаварии стали два человека. Помимо этого, СМИ раскрыли общее число пострадавших – 18.

Отмечается, что все раненые в настоящее время находятся в больнице. Полиция устанавливает все причины дорожного происшествия.

Ранее микроавтобус с пассажирами опрокинулся в Турции, травмы получили 16 человек, 3 из которых находятся в тяжелом состоянии.