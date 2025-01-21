Фельдшер украл у Минздрава Дагестана более 4 млн рублей

В Дагестане фельдшера обвинили в мошенничестве. Сумма ущерба составила более 4,2 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

В отношении фельдшера Хасавюртовской межрайонной станции скорой помощи было заведено уголовное дело, расследование которого завершено.

Как пишет пресс-службу СУ СКР по Дагестану, работник обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Ущерб был нанесен республиканскому Минздраву.

Установлено, что обвиняемый предложил трем сотрудницам, которые не хотели продолжать работать, не увольняться официально. Им разрешили не ходить на работу.

Девушки продолжали получать трудовой стаж, однако они отказались от заработной платы в пользу своего начальника. Ущерб с 2015 по 2020 годы составила более 4 млн рублей.

Фельдшер в ходе следствия возместил всю сумму, но уголовное дело было направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Далее оно пойдет в суд.