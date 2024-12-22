Вестник Кавказа

Трамп хочет видеть Иран великим

Дональд Трамп
© Фото: Сайт президента России
Дональд Трамп заявил, что Иран не может иметь ядерного оружия. Президент США отметил, что у Тегерана огромный потенциал и поразительные люди.

Американский президент Дональд Трамп заявил, что желать видеть Иран великой страной. Он отметил, что Тегеран обладает огромным потенциалом.

Глава государства также сказал, что в Иране проживают поразительные люди.

При этом Трамп подчеркнул, что Иран не может иметь ядерного оружия, которое потом появится у других, а затем случится "катастрофа".

Он не стал комментировать возможность устранения иранских ядерных объектов, добавив, что "не может это сделать".

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