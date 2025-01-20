Путин готов к разговору с Трампом – Дмитрий Песков

Москва ждет сигналов из Вашингтона для начала разговора между Путиным и Трампом. Российский лидер готов к диалогу с президентом США.

Официальный спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин готов провести разговор с лидером США Дональдом Трампом.

По словам Пескова, Кремль ждет сигналов из Вашингтона. Как только контакт будет налажен, информация об этом будет донесена до общественности, отметил пресс-секретарь российского лидера.

"Послушайте, Путин готов, мы ждём сигналов, все готовы. Поэтому здесь трудно гадать на кофейной гуще. Как только будет, если что-то будет, мы вас проинформируем"

– Дмитрий Песков

Ранее СМИ сообщали, что Трамп желает провести встречу с Путиным как можно скорее.