Вестник Кавказа

Путин готов к разговору с Трампом – Дмитрий Песков

Дональд Трамп и Владимир Путин
© Фото: Сайт президента России
Москва ждет сигналов из Вашингтона для начала разговора между Путиным и Трампом. Российский лидер готов к диалогу с президентом США.

Официальный спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин готов провести разговор с лидером США Дональдом Трампом

По словам Пескова, Кремль ждет сигналов из Вашингтона. Как только контакт будет налажен, информация об этом будет донесена до общественности, отметил пресс-секретарь российского лидера. 

"Послушайте, Путин готов, мы ждём сигналов, все готовы. Поэтому здесь трудно гадать на кофейной гуще. Как только будет, если что-то будет, мы вас проинформируем"

– Дмитрий Песков 

Ранее СМИ сообщали, что Трамп желает провести встречу с Путиным как можно скорее.

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