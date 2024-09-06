Вестник Кавказа

Gloria Jeans закрывает еще две фабрики

Ярмарка одежды
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Ростовской области закрываются еще два завода крупнейшей российской компании по производству и продаже одежды, обуви и аксессуаров Gloria Jeans – в регионе не будут работать уже четыре фабрики компании.

Крупнейшая российская компания, специализирующаяся на производстве и торговле одеждой, обувью и аксессуарами для всей семьи Gloria Jeans закрывает свои заводы еще в двух городах Ростовской области - Гуково и Зверево, написала в своем Telegram-канале депутат Госдумы от Ростовской области и член комитета по социальной политике Екатерина Стенякина. 

О закрытии производства сообщили сами жители Гуково и Зверево, которые обеспокоены трудоустройством работавших на них людей – это, с учетом этих двух фабрик, а также ранее закрытых фабрик в Шахтах и Новошахтинске, около двух тысяч профессиональных работников.

Напомним, Gloria Jeans - единственный бренд одежды в списке полусотни российских брендов, продажи которых превышают 5 млрд рублей в год, компания управляет более чем 700 магазинами, расположенными на территории России, Казахстана и Беларуси.

Ранее сообщалось о том, что бренд закрывает швейные фабрики в Шахтах и Новошахтинске.

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