Вестник Кавказа

Зимняя одежда серьезно подорожает в России

Зимняя одежда серьезно подорожает в России
Рост цен на зимние пуховики и куртки предрекают производители одежды. Причина приближающегося подъема цен – подорожание пуха, который служит для тепла.

Теплая зимняя одежда, возможно, спустя некоторое время будет требовать гораздо больше средств, чем сейчас, – это связано с резким ростом цен на пух уток и гусей, который используют в качестве теплого наполнителя.

Так, по словам коммерческого директора Baon Анны Сироткиной, с января гусиный пух стал дороже почти на треть. Эти данные подтвердила и директор по производству Finn Flare Наталья Черткова, пишет Shopper’s.

Производство одежды у обеих компаний находится в Китае, а также во Вьетнаме. Соответственно, пух приобретается там же. Сейчас этот теплый товар вышел на сезонный пик стоимости. Но, хотя к январю цены, отметила Сироткина, должны немного опуститься, в целом рост будет значительным.

Черткова добавила, что в это время производители стараются не покупать пух: его обычно бронируют заранее на время с минимальной ценой. 

Ближайшую зиму тревожная тенденция не коснется, отметила Сироткина. А вот коллекция следующей зимы уже, возможно, обойдется россиянам гораздо дороже.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1370 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Как почти рекордный снег засыпал Москву?

Как почти рекордный снег засыпал Москву?

Ставрополь готов к зиме – власти

Ставрополь готов к зиме – власти

Зима в Кутаиси: когда ехать и чем заняться

Зима в Кутаиси: когда ехать и чем заняться

3 лучших зарубежных курорта: где недорого и без виз покататься на лыжах

3 лучших зарубежных курорта: где недорого и без виз покататься на лыжах

В Казахстан придут морозы и метели

В Казахстан придут морозы и метели

Лучшие фотографии &quot;Вестника Кавказа&quot; в январе

Лучшие фотографии "Вестника Кавказа" в январе

Теплая зима ударит по европейской энергетике, но позже

Теплая зима ударит по европейской энергетике, но позже

Городу в Дагестане вновь отказали в паспорте готовности к зиме

Городу в Дагестане вновь отказали в паспорте готовности к зиме

Ливию и Египет накрыло снегом

Ливию и Египет накрыло снегом

Зима придет в столичный регион строго по календарю

Зима придет в столичный регион строго по календарю

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы