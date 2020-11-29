Зимняя одежда серьезно подорожает в России

Рост цен на зимние пуховики и куртки предрекают производители одежды. Причина приближающегося подъема цен – подорожание пуха, который служит для тепла.

Теплая зимняя одежда, возможно, спустя некоторое время будет требовать гораздо больше средств, чем сейчас, – это связано с резким ростом цен на пух уток и гусей, который используют в качестве теплого наполнителя.

Так, по словам коммерческого директора Baon Анны Сироткиной, с января гусиный пух стал дороже почти на треть. Эти данные подтвердила и директор по производству Finn Flare Наталья Черткова, пишет Shopper’s.

Производство одежды у обеих компаний находится в Китае, а также во Вьетнаме. Соответственно, пух приобретается там же. Сейчас этот теплый товар вышел на сезонный пик стоимости. Но, хотя к январю цены, отметила Сироткина, должны немного опуститься, в целом рост будет значительным.

Черткова добавила, что в это время производители стараются не покупать пух: его обычно бронируют заранее на время с минимальной ценой.

Ближайшую зиму тревожная тенденция не коснется, отметила Сироткина. А вот коллекция следующей зимы уже, возможно, обойдется россиянам гораздо дороже.