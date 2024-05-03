Зима вернется в европейскую Россию

Согласно прогнозам синоптиков, в европейской части России прогнозируется необычно холодная погода
«В понедельник, вторник и в среду температура будет ниже нормы на 5-7 градусов, это очень большая аномалия. Погода будет отставать от своего климатического развития примерно на 3-4 недели - очень сильно. Почти на месяц отстает погода от своего климатического развития, вот настолько холодный воздух»
– научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфан
По его словам, заморозки продержатся до вторника включительно.
Один из главных факторов, влияющих на погоду весной, – это атмосферные фронты. В этом году прогнозируется, что атмосферные фронты будут необычно сильными, что приведет к снижению температуры воздуха. Кроме того, влияние арктических масс воздуха также оказывает свое воздействие на погоду в регионе. Из-за низких температур погода будет отставать от своего климатического развития на несколько недель.