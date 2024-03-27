Москву заморозит до -6 градусов

Воздух в столичном регионе утром 9 мая охладится до -6 градусов. Спасатели рекомендуют участникам дорожного движения быть особенно бдительными на дорогах.

Утро 9 мая в этом году в столичном регионе, по прогнозам синоптиков, будет морозным – прогнозируется до -6 градусов.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ночные и утренние часы 9 мая местами в Москве ожидаются заморозки до минус 6 градусов» – главк МЧС РФ.

В этой связи спасатели рекомендуют участникам дорожного движения быть особенно бдительными на дорогах.

Почему в Москву пришли заморозки

Весенние заморозки со снегом в Москве – это явление, характерное для переходного периода от зимы к весне, когда начинает теплеть, но холодные воздушные массы все еще могут проникать на территорию России и в частности в Московский регион.

Весной солнечная активность увеличивается, и днем температура может подниматься до плюсовых значений, однако ночью из-за ясного неба и отсутствия облачного покрова, который служит своего рода "одеялом", тепло быстро уходит в атмосферу, и температура может опускаться ниже нуля. Эти ночные заморозки называются радиационными, поскольку происходит интенсивное излучение тепла земной поверхностью в космос.

Если в это время проходят холодные арктические фронты, то они могут принести с собой снегопады и даже метели, что необычно для весны, но вполне возможно в климатических условиях Москвы. Снег, выпавший в апреле или мае, обычно быстро тает, так как поверхность земли уже достаточно прогрета.

Вред заморозков для сельского хозяйства

Весенние заморозки могут нанести вред сельскому хозяйству, особенно если они наступают в период, когда начинают цвести плодовые деревья и кустарники. Для защиты растений аграрии используют различные методы: полив теплой водой, копчение, использование специальных пленок и укрывного материала, а также установку обогревателей на полях.