Аномальное тепло придет в Москву в выходные

Аномально теплая погода порадует жителей столичного региона в предстоящие выходные дни, информирует научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Мы в Москве наблюдаем, что пришла весна, она бурно прогрессирует. Начиная со среды температура будет двузначная. В выходные температура приблизится к 15 градусам"
– Вильфанд
Ежедневно воздух будет прогреваться все сильнее, с пятницы плюсовые температуры будут держаться и в ночные часы, с субботы столбики термометров будут показывать на 5-6 градусов больше, чем предполагает климатическая норма. Аномальное тепло связано с приходом в Центральную Россию прогретого воздуха из Малой Азии и Африки.
Погода, которая установится в Москве в конце недели соответствует норме середины апреля, отметил специалист, передает РИА Новости.