Аномальное тепло придет в Москву в выходные

В выходные воздух в Москве прогреется до плюс 15. Температура воздуха будет на шесть градусов выше нормы, рассказал Вильфанд.

Аномально теплая погода порадует жителей столичного региона в предстоящие выходные дни, информирует научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Мы в Москве наблюдаем, что пришла весна, она бурно прогрессирует. Начиная со среды температура будет двузначная. В выходные температура приблизится к 15 градусам"

– Вильфанд

Ежедневно воздух будет прогреваться все сильнее, с пятницы плюсовые температуры будут держаться и в ночные часы, с субботы столбики термометров будут показывать на 5-6 градусов больше, чем предполагает климатическая норма. Аномальное тепло связано с приходом в Центральную Россию прогретого воздуха из Малой Азии и Африки.

Погода, которая установится в Москве в конце недели соответствует норме середины апреля, отметил специалист, передает РИА Новости.