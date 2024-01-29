В Краснодаре аномально потеплеет

Столицу Кубани ждут погожие дни. Синоптики прогнозируют, что столбики термометров в понедельник, 18 марта, поднимутся до нехарактерных для этого времени значений – плюс 18 градусов.

В Краснодаре прогнозируется аномальное тепло. Вмешается антициклон, принеся с собой повышение температуры на три градуса выше нормы. На градуснике будет показывать от 13 до 15 градусов, что радует жителей города.

Синоптическая ситуация: гребень антициклона

Что такое антициклон и как он влияет на погоду? Антициклон – это область высокого атмосферного давления, которая обычно приносит ясную и сухую погоду. Гребень антициклона, проникая в атмосферу над Кубанью, создает благоприятные условия для стабильной и теплой погоды. Облака будут чередоваться с прояснениями, даря жителям Краснодара возможность насладиться ярким солнцем.

В итоге, 18 марта жителям Краснодара стоит готовиться к приятной погоде с температурным отклонением в сторону повышения. Антициклон принесет стабильность и тепло, а облачность с прояснениями добавит ярких красок в обыденность.