В Краснодаре аномально потеплеет

В Краснодаре прогнозируется аномальное тепло. Вмешается антициклон, принеся с собой повышение температуры на три градуса выше нормы. На градуснике будет показывать от 13 до 15 градусов, что радует жителей города.
Синоптическая ситуация: гребень антициклона
Что такое антициклон и как он влияет на погоду? Антициклон – это область высокого атмосферного давления, которая обычно приносит ясную и сухую погоду. Гребень антициклона, проникая в атмосферу над Кубанью, создает благоприятные условия для стабильной и теплой погоды. Облака будут чередоваться с прояснениями, даря жителям Краснодара возможность насладиться ярким солнцем.
В итоге, 18 марта жителям Краснодара стоит готовиться к приятной погоде с температурным отклонением в сторону повышения. Антициклон принесет стабильность и тепло, а облачность с прояснениями добавит ярких красок в обыденность.