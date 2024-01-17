Юг Кубани тепло простится с январем

Последние дние января на Юге России отметятся теплой погодой. Сильных осадков синоптики не обещают.

Согласно прогнозам погодного центра «Фобос» январь расстанется с Югом России на теплой ноте. Так, всю неделю столбики термометров будут подниматься от 1 до 6 тепла. Обойдется без осадков.

«Днем в Крыму и на Кубани +1…+6°. И только в четверг-пятницу под влиянием атмосферного фронта пройдут небольшие дожди, в горах и Придонье со снегом, и станет на 4–5° теплее»

– «Фобос»

Последняя неделя января начнется в Краснодаре с тумана, возможна гололедица. Днем в кубанской столицы от -1 до +1 градуса. В целом по региону воздух будет прогреваться и охлаждаться в диапазоне от -3 до +2 градусов.

«Скорость ветра северо-восточного направления у Черного моря при порывах может достигнуть до 15-20 метров в секунду»

– «Фобос»

Последний день января отметится незначительным похолоданием – ночью до -8 градусов, днем от -2 до +3 градусов.