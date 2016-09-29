Полицейским Севастополя начнут доплачивать с 1 июля

Уже нынешним летом полицейские, работающие с подростками в крымском Севастополе, начнут получать дополнительные выплаты к своему основному окладу – они составят от 10 до 15 тысяч рублей в зависимости от должности.

Власти крымского Севастополя с лета начнут ежемесячно доплачивать к зарплатам сотрудников патрульно-постовой службы, а также участковых и инспекторов, которые следят за подростковой преступностью в регионе, сообщил в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

"С 1 июля 2025 года правительство Севастополя будет доплачивать ежемесячно сотрудникам патрульно-постовой службы 10 тыс рублей, а участковым и инспекторам по делам несовершеннолетних - 15 тыс рублей"

- Михаил Развожаев

Поправка в бюджет будет внесена при его корректировке в первом полугодии, цель этого - повышение мотивации у сотрудников полиции, пояснил Развожаев.

О принятом решении о дополнительной мере поддержки правоохранителей было объявлено сегодня на расширенном заседании коллегии УМВД России по Севастополю, добавил градоначальник.