Вестник Кавказа

Легковушки и "Камаз" столкнулись в Назрани – есть раненые

Легковушки и "Камаз" столкнулись в Назрани – есть раненые
© Фото: МЧС Ингушетии
Авария с участием трех автомобилей произошла сегодня днем в Ингушетии. Одним из ее участников стал грузовой автомобиль. В результате несколько человек получили ранения, их направили в больницу.

ДТП с пострадавшими случилось в Назрани, подробности и фото с места событий опубликовало МЧС Ингушетии.

В сообщении говорится, что сигнал о дорожном инциденте был получен в 14.08 мск. Спасателям рассказали, что на федеральной трассе "Кавказ" в Назрани случилась авария.

На месте специалисты выяснили, что друг в друга врезались два "Хендай Солярис" и грузовик "Камаз".

От удара получили травмы три человека. В машине "скорой" их отвезли в республиканскую больницу.

Почему произошла авария – выясняют специалисты.

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