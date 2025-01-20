Легковушки и "Камаз" столкнулись в Назрани – есть раненые

Авария с участием трех автомобилей произошла сегодня днем в Ингушетии. Одним из ее участников стал грузовой автомобиль. В результате несколько человек получили ранения, их направили в больницу.

ДТП с пострадавшими случилось в Назрани, подробности и фото с места событий опубликовало МЧС Ингушетии.

В сообщении говорится, что сигнал о дорожном инциденте был получен в 14.08 мск. Спасателям рассказали, что на федеральной трассе "Кавказ" в Назрани случилась авария.

На месте специалисты выяснили, что друг в друга врезались два "Хендай Солярис" и грузовик "Камаз".

От удара получили травмы три человека. В машине "скорой" их отвезли в республиканскую больницу.

Почему произошла авария – выясняют специалисты.