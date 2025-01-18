В Абхазии выявили очередного майнера

Борьба с майнингом криптовалют в Абхазии продолжается. Очередная ферма обнаружена под Гагрой. Оборудование изъято.

В Гагрском районе Абхазии нашли майнинг-ферму, в Абхазии майнинг объявлен незаконным до конца 2026 года.

Ферма располагалась в селе Алахадзы на улице Пушкина в подсобном помещении одного из домов. На момент проверки ферма, включающая 14 майнинг-аппаратов, не работала. Все оборудование было изъято правоохранителями.

Владельцем оборудования оказался Армен Янукян.

В Абхазии ведется активная борьба с майнерами на фоне энергокризиса в зимнем сезоне 2024-2025 года.