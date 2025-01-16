Спонтанные путешествия - названы самые популярные города России

Стали известны города, которые россиян выбирают в январе для спонтанных путешествий. Возглавляют список две столицы и Сочи.

Российские города, пользующиеся популярностью для спонтанных поездок в январе назвали в сервисе бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ.

В список вошли города, где туристы бронируют жилье прямо перед поездкой. На первом месте оказалась Москва - 13% всех бронирований за день-два до поездки. Следом разместилась Северная столица, популярность Петербурга составила 9%. Замыкает тройку Сочи - 6% бронирований.

Самым дорогим из названных городов стала Москва - в среднем за ночь проживания туристы платят 5,2 тыс рублей, в Петербурге проживание обходится в 3,7 тыс рублей, в Сочи - 3,3 тыс рублей.