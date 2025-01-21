Вестник Кавказа

Спасатели на Кубани получили 195 предложений о помощи от бизнеса

Спасатели на Кубани получили 195 предложений о помощи от бизнеса
© Фото: оперштаб Краснодарского края
Представители бизнеса активно предлагают свою помощь в борьбе с последствиями экологической катастрофы в Краснодарском крае. С момента начала работ на горячую линию поступило 195 обращений.

С момента начала ликвидации последствий разлива нефти в Черном море на горячую линию поступило 195 сообщений от предпринимателей, желающих оказать помощь в спасательных работах, рассказали в краснодарском оперштабе.

Накануне поступило 7 сообщений. Представители бизнеса предлагали безвозмездно предоставить средства индивидуальной защиты и оборудование, а также сорбент и препараты для очистки воды, но уже по договоренности.

Сообщения принимает специалисты из Минэкономики Краснодарского края.

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