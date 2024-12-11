Кремль считает преждевременными разговоры о безопасности Черного моря летом

Сейчас сложно сказать, будет ли Черное море безопасно летом этого года, считают в Кремле. Вероятно, на борьбу с последствиями катастрофы уйдет несколько лет.

Слишком рано говорить о том, безопасно ли будет купаться в Черном море этим летом после разлива нефтепродуктов, передал спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности Сергей Иванов.

"Ни один ответственный человек на сегодняшний день сказать, когда будет полностью ликвидирована авария, не в состоянии. Это неизвестно"

- Сергей Иванов

Он предположил, что на ликвидацию последствий экологической катастрофы, затронувшей пляжи Краснодарского края, Крыма и Севастополя, может потребоваться не один год. При этом он выразил надежды в разговоре с ТАСС, что справиться с мазутом в Черном море можно будет быстрее.