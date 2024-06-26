Спикер парламента Армении высказался о критиках транспортных реформ

Спикер Национального собрания Армении Ален Симонян раскритиковал противников изменений в транспортной системе Еревана, жестко пояснив им: 20 лет назад другими были и столица, и ее транспорт, и деньги в стране.

Новая транспортная система Еревана должна состояться, несмотря ни на что, и государство делает для этого все возможное, написал на своей странице в одной из соцсетей написал спикер Национального собрания (парламента) Армении Ален Симонян.

"Появилось несколько новоявленных борцов за справедливость, которые напоминают, что почти 20 лет назад я участвовал в борьбе против повышения стоимости проезда в общественном транспорте"

- Ален Симонян

Этот один человек, который, делая это, преследует политические цели. Люди прекрасно понимают, что за 20 лет изменились и транспорт, и город, и даже 100 драмов уже не те же.

Народ все хорошо знает и все хорошо понимает, заверил парламентарий, приведя в пример цены на моноспектакли, достигшие 20 тыс драмов с человека, однако не вызывающие протестов населения.

Напомним, вопрос повышения платы за проезд в общественном транспорте Еревана стал главной темой, которая уже получила огромный резонанс в обществе. Решить его на своем последнем заседании в уходящем 2024 году пытался и Совет старейшин армянской столицы. Планировалось, что уже с 1 января 2025 года в Ереване начнут действовать новые тарифы на проезд в общественном транспорте, а это – троекратное повышение его стоимости, со 100 до 300 драмов. Сумма для большинства горожан, вынужденных по причине бедности пользоваться таким транспортом, неподъемная. Это вызвало массовое недовольство общественности, а решение было отложено на месяц.