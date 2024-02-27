Солнечную электростанцию в Джабраиле начнут строить в этом году

СЭС в Джабраиле начнут возводить в этом году. Уже завершены работы по разминированию и составлению проектной документации.

Строительство солнечной электростанции в Джабраиле начнется в этом году, заявил вице-президент bp Бахтияр Асланбейли.

Сообщается, что на месте будущего объекта завершены работы по разминированию, подготовлена проектная документация, а также подписаны договоры с подрядчиками.

"На данный момент осталось завершить процесс сертификации. После его завершения будет определен выбор оборудования, сроки и объемы поставок. Логистические вопросы, такие как инфраструктура и транспортные маршруты, также находятся в стадии оценки"

– Бахтияр Асланбейли

Отметим, что соглашение по строительству энергетического объекта на 240 МВт было подписано между Минэнерго Азербайджана и компанией bp в 2022 году.