Вестник Кавказа

Солнечную электростанцию в Джабраиле начнут строить в этом году

Солнечную электростанцию в Джабраиле начнут строить в этом году
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
СЭС в Джабраиле начнут возводить в этом году. Уже завершены работы по разминированию и составлению проектной документации.

Строительство солнечной электростанции в Джабраиле начнется в этом году, заявил вице-президент bp Бахтияр Асланбейли. 

Сообщается, что на месте будущего объекта завершены работы по разминированию, подготовлена проектная документация, а также подписаны договоры с подрядчиками.  

"На данный момент осталось завершить процесс сертификации. После его завершения будет определен выбор оборудования, сроки и объемы поставок. Логистические вопросы, такие как инфраструктура и транспортные маршруты, также находятся в стадии оценки"

– Бахтияр Асланбейли 

Отметим, что соглашение по строительству энергетического объекта на 240 МВт было подписано между  Минэнерго Азербайджана и компанией bp в 2022 году.

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